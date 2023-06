Vicepremierul Nicu Popescu a avut o convorbire telefonică cu omologul său turc. Ce subiecte au abordat

12:20

O dronă a lovit un bloc rezidențial din orașul rus Voronej, astfel provocând o explozie. Fotografiile clădirii avariate au apărut pe rețelele de socializare. Autoritățile locale au raportat doi răniți. „Conform datelor preliminare, după incidentul de pe stradă Belinski, două persoane din Voronej au for rănite. Aceștia au primit tot ajutorul medical necesar", a scris […]