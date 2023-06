Explozie puternică la o fabrică de muniție din Ankara. Cel puțin 5 persoane au murit

11:30

Visul de a vizita unul dintre cele mai frumoase orașe europene — Istanbul — a devenit realitate pentru două câștigătoare ale promoției «UEFA Champions League 2023». Cele două norocoase sunt Ana Agachi și Natalia Tihonova. Anume ele împreună cu partenerii lor vor merge la finala ținută pe 10 iunie la Istanbul, unde Man City va face spectacol alături de Inter. Va fi un meci care va scrie istorie și care promite a fi un show de neuitat