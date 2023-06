Bloggerii ruși se revoltă: ,,Unde naiba e Putin? Mai există? Mumia tace”. Care este cauza

19:00

După ce a creat o replică a primului trailer pentru Across the Spider-Verse with Legos, Preston Mutanga a primit o invitație cât se poate de neobișnuită. Acesta a fost invitat ... Post-ul Băiatul de 14 ani care uimește lumea cinematografică. După ce a creat o replică a unui trailer, va lucra pentru filmul Across The Spider-Verse apare prima dată în Unica.md.