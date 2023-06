Un miliard de dolari în bancnote false, capturat în Turcia

11:10

Zeci de milioane de oameni din SUA erau miercuri sub alertă de poluare a aerului. Fumul de la incendiile de vegetație din Canada s-a îndreptat spre sud și a colorat cerul deasupra unora dintre cele mai mari orașe americane într-un maro tulbure, potrivit The Guardian, citat de Digi24.