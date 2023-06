Rectificarea de buget pentru anul 2023 explicată de deputatul Radu Marian – De la 1 milion, la 736 de milioane de lei – Pentru ce domenii au fost alocați banii

13:10

Este un succes pentru noi că am reușit să organizăm acest Summit. A fost un mesaj consolidat a ... Vlad Filat despre calendarul de aderare al Moldovei la UE – „În acest an, trebuie să demarăm negocierile, neînceperea lor ar putea avea consecințe pentru R. Moldova"