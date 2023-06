Sportivii moldoveni au câștigat 12 medalii de aur, argint și bronz la Campionatul Balcanic de Judo din Muntenegru

12:20

GO Smart, GO Fun, GO Dubai este noua promoție grandioasă de la Moldindconbank și Mastercard pentru cei mai tineri clienți, deținători ai cardului Mastercard GO. Condițiile de participare sunt foarte ... Post-ul GO Smart, GO Fun, GO Dubai – o nouă promoție de la Moldindconbank pentru deținătorii cardurilor Mastercard GO apare prima dată în Unica.md.