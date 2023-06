Războiul din Ucraina // Pentagonul anunţă o nouă tranşă de ajutor militar de 2,1 de miliarde de dolari pentru Kiev

13:20

Un bărbat a fost electrocutat, iar altul a suferit șoc electric după un incident în zona de protecție a LEA 10 kV, nemijlocit sub conductorii aflați sub tensiune, în orașul Ialoveni. O comisie specială a ANRE și organele de drept investighează circumstanțele în care s-a produs cazul, transmite IPN. Într-un comunicat de presă, Premier Energy Distribution menționează că bărbații erau șoferi ai unei autobasculante de mare tonaj. La un moment dat, în timp ce autocamionul staționa nemijlocit sub cond...