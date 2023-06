Precizare: Grădinițele nu trebuie să-și extindă programul, pentru a recupera zilele de 1 și 2 iunie

12:30

La naștere, corpul bebelușului are un conținut de 75% apă, potrivit datelor U.S. Geological Survey, agenție științifică a Statelor Unite ale Americii. Odată cu dezvoltarea sistemului muscular și osos, cantitatea de apă scade, ajungând în primul an de viață la 60%. Menținerea unui nivel adecvat al hidratării este vital pentru buna funcționare a organismului în… Articolul Când începem să-i oferim apă bebelușului? Recomandările medicului pediatru Olesea Guler apare prima dată în Suntparinte.md.