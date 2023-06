FOTO Pastile cu efect psihotrop, depistate într-o trimitere poștală. De unde au fost trimise

11:30

GO Smart, GO Fun, GO Dubai este noua promoție grandioasă de la Moldindconbank și Mastercard pentru cei mai tineri clienți, deținători ai cardului Mastercard GO. Condițiile de participare sunt foarte simple și accesibile fiecărui copil și adolescent cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani, iar premiile te vor uimi plăcut. Promoția se desfășoară în […]