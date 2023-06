Individ, condamnat la 14 ani de detenție de Judecătoria Ungheni; A violat două minore, fiind în vizită la familia acestora

20:10

Leo Messi, fără milă față de PSG: "Nu am fost fericit!" Leo Messi (35 de ani) a decis să nu mai continue la PSG și să semneze cu Inter Miami. Atacantul argentinian a ajuns la trupa din Paris în vara anului 2021, atunci când a plecat liber de contract de la Barcelona. Prestațiile sale au fost mult sub nivelul așteptărilor, iar acum sud-americanul a recunoscut unul dintre motivele pentru care nu a putut să fie la cel mai înalt nivel. "Nu am fost fericit în acești doi ani la PSG. Nu m-am bucurat de...