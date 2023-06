Consiliul Concurenței: Normele concurențiale sunt cel mai frecvent încălcate în procesul de achiziții publice

14:50

Telegraph, precum şi ediţia sa de duminică The Sunday Telegraph şi revista The Spectator vor fi scoase la vânzare, ca urmare a datoriilor neplătite de compania-mamă, a anunţat, miercuri, Bank of Scotland, scrie AFP, potrivit News.ro. Bank of Scotland, față de care cotidianul are datorii, a fost nevoită să treacă firma-mamă a The Telegraph, B. […] Сообщение Cotidianul britanic The Telegraph, scos la vânzare din cauza datoriilor появились сначала на Accent.