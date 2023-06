Energocom a finalizat licitația privind achiziționarea de gaz pentru consumul din această vară. Cine sunt companiile câștigătoare

13:20

Inovațiile și tehnologiile IT, integrate în domeniul educației, pentru dezvoltarea forței de muncă și a antreprenoriatului în domeniu vor constitui tematica din acest an a «Tekwill Expo Day». Evenimentul este o platformă importantă pentru promovarea sectorului TIC în Moldova, încurajarea antreprenorialului și a inovației, care totodată, aduce în prim-plan, rezultatele proiectelor educative marca Tekwill. «Tekwill Expo Day» va oferi posibilitatea participanților de a se informa referitor la inovații și cele mai recente programe din industria