Alaiba: Lipsa forței de muncă este o problemă care poate fi soluționată prin angajarea legală a cetățenilor străini

Fostul vicepremier și ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, a recunoscut că una dintre companiile de la care Moldova a cumpărat cel mai mult gaz îi aparține unui fost consilier de la ministerul pe care l-a condus. În cadrul emisiunii "Cutia neagră" de la TV8 Spînu a comentat această situație. "Eu doar sunt bucuros că no am reușit să aducem gaz […]