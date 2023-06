FOTO Herson, bombardat în timpul evacuării sinistraților: Sunt morți și răniți, inclusiv în rândul medicilor, salvatorilor și a polițiștilor

10:40

Agenția Națională de Integritate (ANI) a publicat, pe 8 iunie, o replică la acuzațiile bașcanului Găgăuziei Irina Vlah, nemulțumită că averea sa a intrat în vizorul ofițerilor de integritate. Reprezentanții instituției neagă că ar fi acționat „la comanda Președinției”, așa cum a invocat guvernatoarea autonomiei. „În legătură cu postarea Irinei Vlah din 06 iunie 2023, […] The post Agenția Națională de Integritate îi răspunde Irinei Vlah: Am reacționat în baza informațiilor din presă, nu a Președinției appeared first on NewsMaker.