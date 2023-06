Deputații nemulțumiți de activitatea Consiliului Concurenței – Capacitate instituțională slabă, salarii mici și pasivitate la încălcarea normelor concurențiale

17:10

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut un dialog comun cu președintele francez și cu cel ucrainean, în marja Summitului Comunității Politice Europene. „Împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, am discutat despre următorii pași ai Moldovei și ai Ucrainei pe calea europeană”, a anunțat președintele Maia Sandu. The post Discuții în culise – Maia Sandu întrevederi cu Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski appeared first on Politik.