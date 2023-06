Arhiepiscopul de Ungheni și Nisporeni, împreună cu un grup de pelerini, se află într-un pelerinaj în Israel

15:00

În ajunul Zilei Internaționale a Copiilor, People in Need Moldova (PIN) și partenerii locali au lansat un Centru educațional recreativ în s. Căplani din raionul Ștefan Vodă. Spațiul va oferi copiilor refugiați ucraineni și celor din comunitatea gazdă oportunitatea de a se bucura de activități de învățare și de agrement... The post People in Need Moldova în parteneriat cu Generația PRO a deschis un nou spațiu pentru copiii ucraineni și moldoveni în raionul Ștefan Vodă appeared first on ALBASAT.