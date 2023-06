Programul de rambursare a TVA va avea mai mulți beneficiari

11:30

SA „Moldovagaz” anunță că a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o cerere privind micșorarea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri reglementate pentru anul 2023, transmite IPN. Conform proiectul calculelor prezentate, tariful mediu la gazele naturale furnizate se propune să fie diminuat până la 16... The post Moldovagaz a solicitat ANRE micșorarea tarifelor la gaze pentru consumatorii finali appeared first on ALBASAT.