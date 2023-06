Kievul spune ca fortele ruse „se afla activ in defensiva” in zona Orikhiv din regiunea Zaporojie. Ucraina intampina o „rezistenta dura” si sufera pierderi „semnificative” in incercarea de a strapunge liniile rusesti, afirma oficiali SUA

17:30

Echipa de investigatie a opozantului Alexei Navalnii sustine ca a descoperit identitatea unui presupus fiu secret al Ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu. In ultimul an, el ar fi produs cantece pop in limba engleza, in timp ce tatal sau trimitea zeci de mii de tineri rusi pe frontul din Ucraina