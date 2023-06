Mureșan vrea revizuirea Cadrului Financiar Multianual al UE „pentru a ajuta mai mult Ucraina și Moldova”

17:10

Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a venit cu o reacție, după ce liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că edilul ar fi fugit din țară, după descinderile de acum câteva zile la Primăria Cahul. Dandiș recunoaște că se află peste hotarele țării, dar susține că a mers în România pentru a-și petrece vacanța cu […]