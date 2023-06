Ce nu pot împărți procurorii de la CNA și PA? Scandalul escaladează. Maia Sandu: „Să se apuce de lucru!”

08:30

Cu ani în urmă, am scris și am publicat o epigramă intitulată „Locul meu în viață": L-am căutat visând etern, Dar adevăru-i cam sinistru: Când am ajuns pe la Guvern, Mi-l ocupase un ministru. Că o fi bună, că o fi rea această epigramă las' să se descurce critica literară, în caz că este interesată