„A fost o neînțelegere”. Maia Sandu neagă că și-ar fi anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a devenit personaj principal al emisiunii „Păpușile moștenitorului Tutti" de la postul „Pervîi Kanal" de la Moscova. NM a vizionat acest episod și vă povestește cum autorii emisiunii au condimentat-o cu falsuri, iar în studio opt „experți" i-au făcut o amplă „analiză" Maiei Sandu. Context: Episodul dedicat Maiei Sandu al emisiunii