Comisia Europeană va aloca 1,23 miliarde de euro iniţiativelor de protejare a sănătăţii mintale în UE

09:50

Statuia Libertății din New York, învăluită de smogul portocaliu cauzat de incendiile de vegetație din Canada // VIDEO Aerul de pe coasta de est a continentului nord-american are o calitate foarte slabă în aceste zile, din cauza faptului că fumul de la incendiile de vegetație din Quebec a fost purtat de vânturile puternice ale furtunilor din regiunea canadiană Noua Scoție. Newyorkezii au fost nevoiți să poarte măști de protecție în spațiile publice, miercuri, și mulți dintre ei au simțit că îi us...