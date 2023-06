Spînu îl va ataca în judecată: „Ceea ce face acest clovn este o încercare de a decredibiliza Moldova”

18:10

Parcul Central din municipiul Bălți s-a transformat într-o piață second hand. Pentru a câștiga câțiva bănuți, cu fiecare an tot mai mulți bălțeni aleg să vină acolo să-și vândă lucrurile de care nu mai au nevoie. În ultimele luni numărul lor practic s-a dublat. Deși problema există de mai bine de zece ani, autoritățile locale […] Acest articol /VIDEO/ Parcul central din Bălți – locul unde pensionarii își vând amintirile. De la an la an, numărul acestora crește a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.