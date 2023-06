Agenția Națională de Integritate îi răspunde Irinei Vlah: Am reacționat în baza informațiilor din presă, nu a Președinției

13:00

În seara de 6 iunie, Președinția a găzduit premiera filmului „Varvara", regizat de către Anatol Durbală. La eveniment au participat oameni de cultură, diplomați, angajați ai instituției prezidențiale și însăși șefa statului. Începând cu 7 iunie, filmul va fi difuzat și în cinematografe. Premiera filmului „Varvara" a avut loc în „sala mare" a Președinției și […]