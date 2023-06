Băncile vor acorda credite investiționale agenților economici, iar statul își asumă compensarea ratei dobânzii și oferă garanții financiare pentru creditele luate – Ce decizie a luat Guvernul

12:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va avea pârghiile necesare pentru a interveni cât mai rapid în revizuirea tarifelor pentru furnizarea gazelor naturale. O decizie în acest sens a fost aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) adeclarat ministrul Energiei, Victor Parlicov. „Astăzi la CSE am aprobat ca ANRE să poată rezivui tarifele în proceduri ... Consumatorii, care plătesc tarife mai mici la gaz pe piața liberă vor fi obligați să achite și devierile tarifare neachitate – Ce decizii a luat CSE