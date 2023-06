Air Moldova anulează toate zborurile pentru iunie și închide oficiul de pe Negruzzi: „Ne restructurăm”

16:20

Tânăra atletă ucraineană Alexandra Pascal a câștigat primul loc la prima ei competiție de gimnastică ritmică, după ce și-a pierdut piciorul, acum un an, în urma bombardamentelor rusești împotriva Ucrainei, scrie publicația Obozrevatel. „Am urmărit și nu îmi venea să cred cat de repede s-a reabilitat! Și, cel mai important, ce motivație puternica trebuie să […] The post VIDEO O gimnastă de 7 ani din Ucraina a câștigat primul turneu, după ce și-a pierdut un picior în urma atacurilor rusești appeared first on NewsMaker.