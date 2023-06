Campionatul European de Armwrestling, organizat la Chișinău

18:50

Vocea Basarabiei: Resursele de apă, gestionarea deșeurilor și împădurirea sunt doar câteva domenii, ele bănuiesc că sunt și prioritare, în care autoritățile, dar e nevoie și de sprijinul din partea cetățenilor, toți împreună ar avea de lucru pentru zeci de ani, probabil, înainte. Astăzi vom discuta cu ministra mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, despre impactul războiului din […] Articolul Rodica Iordanov: Am distrus pădurile, nu am avut grijă de râuri și am acumulat gunoişti. Ce urmează? apare prima dată în Vocea Basarabiei.