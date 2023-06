Papa Francisc, din nou pe patul de spital! Suveranul Pontif va fi operat de urgență la Roma

12:40

Compania Orange investește masiv în extinderea rețelei sale de fibră optică în mai multe localități din țară. Construită de la zero, rețeaua de fibră Orange are o acoperire largă și a ajuns deja la peste 430 mii de locuințe în or. Chișinău și suburbii, precum și în alte orașe și sate din Moldova. Grație acestor […]