Servicii publice moderne și accesibile pentru toți cetățenii. Ce prevede Strategia de Reformă a Administrației Publice aprobate de Guvern

Fiecare cetățean al Republicii Moldova produce, anual, circa 53 de kilograme de deșeuri din plastic. Date statistice în acest sens au fost prezentate pe 6 iunie de Ministerul Mediului în parteneriat cu Asociația Experților Pro Mediu și Institutul Național de Cercetări Economice. Experții susțin că în fiecare an, în țara noastră sunt importate, pe cap […]