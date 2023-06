ULTIMA ORĂ:  ANRE a stabilit tariful la gaz de 16,70 lei fără TVA – În factură, consumatorii vor achita peste 18 lei

16:10

Consiliul European a decis pe 30 mai să dubleze asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova, promisă de UE în urmă cu un an. În total, Moldova va primi 295 milioane de euro, dintre care 220 milioane de euro reprezintă un împrumut, iar 75 milioane de euro – grant. După cum se menționează pe site-ul Consiliului European, ... În ajunul Summit-ului CPE, UE dublează asistența financiară pentru Moldova – La cât se ridică valoarea sprijinului