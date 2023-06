Noile tarife pentru gaz, aprobate de ANRE. Susținătorii lui Șor au protestat în fața clădirii

09:30

Barajul Nova Kakhovka din regiunea Herson a Ucrainei, controlată de Rusia, a fost distrus. Barajul alimenta cu apă peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014 și centrala nucleară Zaporojie, aflată, de asemenea, sub control rusesc. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de distrugerea barajului. De menționat că un cartier a fost inundat, iar guvernatorul regiunii […]