Ilan Șor: Pentru următoarea perioadă, 350 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru dezvoltarea municipiului Orhei și a localităților din raion

22:30

NEXTA Preţul gazelor continuă să scadă. Este de 13 ori mai mic decât acum un an. De la 340 de euro pe MW/h imediat după izbucnirea războiului, la 25 euro pe MW/h acum. Explicaţia? Ţările europene au depozitele pline după o iarnă caldă, iar cererea este foarte slabă. Preţul gazelor s-a prăbuşit dramatic. După ce a […]