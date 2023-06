De ce Platon nu apare în lista sancțiunilor europene? Șeful CNA: Cred că este un exercițiu în derulare

20:10

Mai mulți cercetători au făcut un experiment pentru a vedea ce s-ar întâmpla în cazul în care ne-ar contacta extratereștrii. Ei au trimis un mesaj extraterestru fals de pe Marte pe Pământ, transmite CNN. Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ne-ar contacta? Este o întrebare veche care are acum un răspuns cel puțin parțial, după ce […]