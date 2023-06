Alte două acorduri încheiate cu CSI vor fi denunțate. Avizul, aprobat de Comisia parlamentară

19:40

Când agenda publică nu arde în flăcări, aprinsă de scânteia vreunui eveniment politic, copiii devin valuta cu care se investește în imagine. Imagine publică, politică, de părinți buni sau de businessmeni simțiți. Și nici măcar nu contează ce fel de imagine se construiește pe pretinsa grijă față de copii - politicienii homofobi o demonstrează cu prisosință. În acest an, Summitul Comunității Politice Europene a estompat, însă, din ardoarea cu care, an de an, se vorbește despre copii pe 1 iunie. Quod erat demonstrandum.