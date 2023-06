Ţara în care numărul unor boli extrem de grave s-a dublat în ultima vreme; Nivelul atins reprezintă un record

14:10

"Here we go": Liverpool i-a achitat clauza de reziliere unui star din Premier League! Anunțul zilei în mercato Liverpool a bătut palma cu Brighton pentru transferul lui Alexis Mac Allister (24 de ani). Este prima mutare reușită de "Cormorani" în perioada de mercato a verii. Transferul a fost anunțat pe Twitter de jurnalistul Fabrizio Romano, cunoscut pentru acuratețea informațiilor legate de transferuri, dar și pentru sintagma "Here we go" (n.r. Să mergem) atunci când o mutare este finalizată. P...