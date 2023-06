Doi frați din Nisporeni intenționau să ajungă la Paris cu acte falsificate

17:50

Norvegia va aloca 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul Summitului Comunității Politice Europene, care are loc la Bulboaca, în timpul unor declarații de presă comune făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, transmite IPN. Președinta Republicii... The post Norvegia va aloca 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova appeared first on ALBASAT.