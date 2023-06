Irina Vlah, verificată de ANI: Dragă Maia Grigorievna, ai confundat metodele de luptă politică specifice democrației cu cele ale regimului autoritar

21:40

Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un comentariu privind Summitul CPE. „A fost ca și o nuntă, pe care noi am organizat-o, dar am fost lăturași. Am investit bani, dar declarații importante pentru Republica Moldova nu au fost”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.