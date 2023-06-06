MOLDOVA VA FI INCLUSĂ ÎN PROIECTUL PILOT AL BĂNCII MONDIALE DE SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN ENERGIE

Infotag, 6 iunie 2023 13:00

MOLDOVA VA FI INCLUSĂ ÎN PROIECTUL PILOT AL BĂNCII MONDIALE DE SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN ENERGIE

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