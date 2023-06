14:20

După un an și trei luni cât durează așa-numita "operațiune specială" a Rusiei de a captura Kievul în doar câteva zile, retorica regimului Putin s-a schimbat radical. Konstantin Zatulin, deputat în Duma de stat din fracțiunea pro-Putin, Rusia Unita, a demonstrat public acest lucru. În cadrul unor dezbateri, deputatul a dat o replică realistă. Zatulin a menționat că Rusia de astăzi nu are puterea de a distruge statul vecin, care primește un sprijin atât de puternic din partea aliaților occidentali. Mai mult, potrivit oficialului moscovit, de mai bine de un an de război, Federația Rusă nu a reușit să atingă nici măcar un singur obiectiv.