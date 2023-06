Subiectul tarifelor la gaz revine pe agenda politicienilor – Liderul  formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi deschide parantezele

22:20

Dezvăluirea despre două pieți paralele în sistemul de furnizare a gazelor a vorbit astăzi politicianul Renato Usatîi într-o conferință de presă. Acesta susține că unele firme cu licență de furnizare vând gaze chiar și unor consumatori casnici cu 11-15 lei per metru cub, în timp ce clienții Moldovagaz achită peste 29 de lei pe metru