Primăria lansează un troleibuz dedicat Anului Tineretului în Chișinău

11:30

Fiica Cristinei Orbakaite, Claudia, a absolvit clasa a 5-a la o școală din New York. Artista din Rusia a zburat la New York pentru a fi alături de cea mai ... Post-ul „Claudia a terminat clasa a 5-a”. Kristina Orbakaite, la absolvirea fiicei sale la școala din New York apare prima dată în Unica.md.