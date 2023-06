Suspecție de scurgeri de informații la BAC. Ministerul Educației a sesizat Poliția

11:00

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, întreprinde în aceste zile o vizită de lucru în Germania, unde participă la masa rotundă privind reglementarea conflictului transnistrean, eveniment organizat sub egida Societății Germane de Politică Externă. „În perioada 4-7 iunie curent mă voi afla la Berlin, unde, sub egida Societății Germane de Politică Externă, se va desfășura o masă rotundă privind reglementarea conflictului transnistrean, eveniment la care vor participa oficiali și ex...