Expert: Creșterea de prețuri în Republica Moldova se va atenua abia spre a doua jumătate a anului

12:50

„Știu, unii actuali patentari nu vor să accepte noile condiții. Discutăm de mai bine jumate de an. După cum am zis, aparatul de casă nu se negociază”. Este reacția ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, la flashmobul organizat astăzi, 5 iunie, de un grup de pantentari la Guvern. După ce flashmob-ul a luat sfârșit, […] Articolul Ministrul Alaiba opune rezistență patentarilor: ”După cum am zis, aparatul de casă nu se negociază” apare prima dată în Realitatea.md.