Și-a ucis concubina chiar de 8 Martie. Pedeapsa pe care a primit-o un bărbat din Drochia

15:50

Președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj în legătura cu accidentul feroviar grav, produs vineri, 2 iunie, în India, care a luat viața a cel puțin 261 de persoane. „Cele mai profunde condoleanțe oamenilor din India și tuturor celor afectați de tragicul accident feroviar din Odisha. Moldova este solidară cu India. Gândurile noastre sunt alături de victime și familiile lor în această perioadă dificilă”, a scris șeful statului pe pagina sa de Twitter. My deepest condolences to the people of India...