Marea Britanie și Moldova, în discuții privind migrația ilegală. Maia Sandu: „Vom reprezenta cetățenii noștri”

17:10

Omul de afaceri Veaceslav Platon, cercetat penal în Moldova pe trei capete de acuzare, își anunță revenirea în politică, după ce Canada a anunțat sancțiuni pe numele său și a altor șase oligarhi și politicieni din Moldova, apropiați Rusiei, pentru încercări de destabilizare a situației în Moldova. „Toată viața am evitat politica cu orice […]