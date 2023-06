Cursul valutar pentru 5 iunie. Euro în scădere, dolarul în creștere

14:10

Șeful diplomaţiei Uniunii Europene, Josep Borel a venit cu un mesaj important pentru țara noastră. Potrivit oficialului Transnistria nu mai este o problemă pentru aderarea Republicii Moldova la UE. „Da, Republica Moldova are o problemă teritorială, dar drumul european nu ține neapărat de Transnistria. Republica Moldova poate deveni membru UE. Cipru la fel are o […]