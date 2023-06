Zelenski susține că cel puțin 500 de copii au fost uciși în războiul din Ucraina 

14:40

Canada sancționează Partidul „ȘOR” și șapte oligarhi și politicieni din Republica Moldova, cu legături în Rusia, pentru tentativele de a destabiliza situația în țară. Anunțul a fost făcut de Guvernul Canadei pe site-ul său oficial. Potrivit sursei, cele șapte persoane sancționate sunt liderul fugar al Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, condamnat la închisoare în Moldova în […] The post Canada sancționează Partidul „ȘOR” și șapte oligarhi pentru încercările de a destabiliza Moldova. Între ei – Platon, Plahotniuc, Cavcaliuc și Andronachi appeared first on NewsMaker.