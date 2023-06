Antreprenorii care vor recicla ambalajele pe care le pun pe piață vor fi scutiți de taxa pentru ele

21:20

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat într-un interviu acordat pentru Bloomberg că intenționează să candideze pentru un al doilea mandat prezidențial în alegerile de anul viitor. Ea și-a exprimat speranța că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. În ceea ce privește pericolele din partea...