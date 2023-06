FOTO/VIDEO Susținătorii lui Navalnîi au ieșit în stradă de ziua lui. Rețineri la Moscova, inclusiv pentru un balon cu „La mulți ani”

13:50

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că pe 3 și 4 iunie, în sectoarele capitalei, se vor organiza mai multe iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone. Potrivit autorităților, acțiunile au drept scop susținerea producătorilor locali și asigurarea locuitorilor capitalei cu mărfuri agricole de sezon. Astfel, în sectorul Buiucani – pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford", […]