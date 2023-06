FOTO Arcașul Dan Olaru, locul 4 la Grand Prix-ul Croației: în fața cărui sportiv a cedat medalia de bronz

13:20

Tribunalul de la Moscova a respins cererile comediantului rus Maxim Galkin, bloggerului Ilya Varlamov și muzicianului Simion Slepakov împotriva Ministerului Justiției, prin care au cerut excluderea din registrul „agenților străini”, informează Forbes. Publicația anunță că în timpul examinării cererii, reprezentantul lui Galkin a declarat că statutul de „agent străin” i-ar încălca artistului dreptul libera exprimare […] The post Galkin și Varlamov rămân pe lista „agenților străini” în Rusia. Tribunalul de la Moscova le-a refuzat contestația appeared first on NewsMaker.